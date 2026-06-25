Vincenzo Montella'dan açıklama: İstifa ediyor mu?

Bu kritik müsabaka öncesinde kameraların karşısına geçen Teknik Direktör Vincenzo Montella, turnuva elenmesi sonrası kendisine yöneltilen istifa baskılarına ve eleştirilere sert bir dille yanıt verdi. Görevini bırakmayacağını net bir şekilde ilan eden İtalyan teknik adam, oyuncularına yapılan şahsi saldırılara adeta siper oldu.

"BENDEN BAŞKA TAKIMI HEM AVRUPA'YA HEM DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜREN OLMADI"

Görev süresi boyunca elde ettiği başarıların çabuk unutulduğunu ima eden 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, milli takımdaki 3 yıllık sürecini matematiksel başarılarla savundu:

"İki kez arka arkaya Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gidilememişti. Türkiye 24 yıldır Dünya Kupası'na gelemiyordu, şimdi buradayız. Tek bir teknik direktör dahi hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'na takımı sokamadı benim dışımda. Çok motiveyim. Başkanın ve futbolcuların desteği benim için yeterli. İstifa edeceğimi soruyorsanız; hayır. Çünkü hala enerjim var. Bu tecrübelerden sonra daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyen birileri varsa da bunu yapmayacağım, kabullenmeleri gerekir. Görevime devam edeceğim."

"HÜCUMDA BİRİNCİYİZ AMA FUTBOL GOL ATMA SANATIDIR"

Takımın sahadaki performans verilerini basın mensuplarıyla paylaşan Montella, elenmeye rağmen istatistiksel olarak üstün bir oyun oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirtti:

Hücum İstatistikleri: "Turnuvada 62 şut attık, rakip ceza sahası bölgesinde 590 kere aksiyonda bulunduk. 341 başarılı ceza sahası aksiyonumuz var. Rakip ceza sahasına girişte birinci sıradayız."

Pas ve Pozisyon: "Ortalama topa sahip olmada turnuva ikincisiyiz. Dikine paslarda İspanya'nın ardından ikinci, gol pozisyonu oluşturmada ise üçüncü sıradayız."

Gol Sorunu: "Futbol gol atma sanatıdır. Takım bunu başaramadı ama çok çalıştık. Son iki maç için oyuncularımızı suçlayamayız."

"OYUNCULARIMA SALDIRI, KENDİ ÇOCUĞUNUZA YAPILMIŞ GİBİDİR"

Futbolculara yönelik medyadaki ve sosyal medyadaki tepkilere sert çıkan Montella, takım içinde kurdukları bağın bir aile ilişkisi gibi olduğunu söyledi. "Ben bir baba yerine büyük ağabey gibiyim" diyen İtalyan hoca, şunları ekledi:

"Kişisel saldırılar gördüm. Bunları kabul edemiyorum. Bu kendi çocuğunuza yapmış gibi oluyor. Onlar benim çocuklarım gibi. Buraya geldiğimizde Kenan yüzde 100'ünde değildi, başka problemleri olan oyuncular vardı. Sakatlıklara rağmen çabaladılar. Bazı oyuncularımızın hala mental olarak sıkıntıda olduğunu söyleyebilirim. Onlara yönelik şahsi ve adaletsiz saldırılar onları çok üzüyor. Çağlar, Kaan, İrfan ve Mert gibi isimler grupta birleştirici rol üstlendiler. Biz gelmeden önce futbolcular milli takıma canı sıkılarak geliyordu, şimdi ise gelmek için gün sayıyorlar. Bu uyumu bozmamak lazım."

"ART NİYETLİ GAZETECİLER BUNU YAYIYOR"

Turnuva sonrasındaki negatif atmosferi beklemediğini dile getiren Montella, eleştirilerin sınırının aşıldığını iddia etti:

"Kaybettiğimizde her şey çok iyi denmesini beklemiyorum ama adil olunmalı. Burada insanlar maçtan sonra da bizi destekledi. 3-4 kişi olumsuz şeyler söyledi ama sonra 50 küsur kişi gelip olumlu yaklaştı. O birkaç kişinin bağırmasını, bazı art niyetli gazetecilerin büyüterek yayması doğru değil. Galibiyette beni mükemmel teknik direktör ilan ettiklerinde de mükemmel değildim. Ben sürekli hata yapıyorum, takım da yapıyor. Mükemmel teknik direktör diye bir şey yok, varsa ben de tanışmak isterim."