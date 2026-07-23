VNL'de Türkiye fırtınası! Kanada'yı 3-1 deviren A Milli kadın voleybol takımı yarı finale yükseldi

Çin'in Makao Özel İdari Bölgesinde bulunan East Asian Games Dome Salonu'nda oynanan kritik mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İLK SETİ KAYBETTİK, GERİ DÖNDÜK!

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 22-25 kaybetti. Oyunun kontrolünü eline alan Filenin Sultanları; sonraki setleri 25-21, 25-21 ve 25-17'lik skorlarla kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇIN EN SKORER İSMİ MELİSSA VARGAS

Müsabakada gösterdiği performansla öne çıkan Melissa Vargas, kaydettiği 27 sayıyla Kanada takımından Van Ryk ile birlikte karşılaşmanın en skorer iki isminden biri oldu.

YARI FİNAL MAÇI 25 TEMMUZ'DA

Kanada'yı eleyerek yarı finale yükselen Türkiye, yarı final mücadelesinde ABD - Çin eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Dev yarı final karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.