VNL'de Türkiye rüzgarı! Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk mücadelesinde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek göğsümüzü kabarttı. M

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
VNL'de Türkiye rüzgarı! Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
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Melissa Vargas'ın 23 sayı üreterek yıldızlaştığı dev karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini elde etti ve 3. yenilgisini alan güçlü rakibi Polonya'yı puan tablosunda geride bırakmayı başardı.

ZEHRA GÜNEŞ PARKELERE DÖNDÜ

Milli takımımızda sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçırmak zorunda kalan Zehra Güneş, Polonya maçıyla birlikte yeniden ay-yıldızlı formayı giydi ve sahadaki yerini aldı. Sakatlık dönüşü performansıyla göz dolduran başarılı orta oyuncunun takıma katılması galibiyette önemli rol oynadı.

SIRADAKİ RAKİP ABD

Filenin Sultanları, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü dünya devlerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN TEKNİK DETAYLARI

Salon: Asue Arena Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye Kadrosu: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)

Polonya Kadrosu: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)

Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19 Süre: 125 dakika

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