- Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 13. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



- Efeler Ligi



Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Kula)

15.00 Halkbank- Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Haldun Alagaş)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

Efeler Ligi'nde haftanın ilk karşılaşmasında 10 Ocak Çarşamba günü Ziraat Bankası, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etmişti.



- Vestel Venus Sultanlar Ligi



Bugün:

18.30 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)

14 Ocak Pazar:

14.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (BJK Akatlar)

14.00 Galatasaray-İlbank (Galatasaray Park)

15.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

19.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)