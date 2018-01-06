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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye, G Grubu 2. tur ikinci maçında Portekiz'i 3-0 yendi

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası G Grubu 2. tur ikinci maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

Macaristan'ın Miskolc şehrinde Generali Spor Salonu'nda oynanan ve 69 dakika süren karşılaşmada Türkiye, Portekiz'i 25-17, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yenerek, 2'de 2 yaptı.

Milliler, gruptaki ilk maçında da Slovakya'yı 3-0 yenmişti. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 19.30'da Macaristan ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, ev sahibi Macaristan'ı da mağlup etmesi durumunda 13-21 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılma hakkı elde edecek. Türkiye, rakibine yenilmesi durumunda ise ikinci sırada yer bulan en iyi üç takımdan biri olması halinde finallerdeki yerini alacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #portekiz #G Grubu #Avrupa Şampiyonası #17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı
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