Türkiye, G Grubu 2. tur üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılma hakkı elde etti

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası G Grubu 2. tur üçüncü ve son maçında ev sahibi Macaristan'ı 3-0 yendi.



Miskolc şehrindeki Generali Spor Salonu'nda oynanan ve 70 dakika süren karşılaşmada Türkiye, Macaristan'ı 25-14, 25-22 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 9 puanla grubu namağlup lider bitirdi.



17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, bu sonuçla 13-21 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılma hakkı elde etti.