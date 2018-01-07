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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye, G Grubu 2. tur üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılma hakkı elde etti

Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası G Grubu 2. tur üçüncü ve son maçında ev sahibi Macaristan'ı 3-0 yendi.

Miskolc şehrindeki Generali Spor Salonu'nda oynanan ve 70 dakika süren karşılaşmada Türkiye, Macaristan'ı 25-14, 25-22 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 9 puanla grubu namağlup lider bitirdi.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, bu sonuçla 13-21 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılma hakkı elde etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #macaristan #Avrupa Şampiyonası #17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı
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