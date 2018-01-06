18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası ikinci tur B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Ukrayna'yı 3-0 yenerek finallere doğrudan katılma hakkı elde etti.
Ukrayna'nın Cherkasy şehrindeki bin 500 seyirci kapasiteli Palace of Sports Budivelnyk'te oynanan müsabakada milliler, 25-16, 25-16 ve 25-17'lik setlerle rakibini 3-0 yenerek üçüncü ve son maçından da galibiyetle ayrıldı.
B Grubu'nu 9 puanla lider tamamlayan milliler, 7-15 Nisan tarihlerinde Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.
Türkiye, ikinci tur B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Ukrayna'yı 3-0 yenerek finallere doğrudan katılma hakkı elde etti
18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası ikinci tur B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Ukrayna'yı 3-0 yenerek finallere doğrudan katılma hakkı elde etti.
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