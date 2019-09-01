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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda son 16 turu maçları tamamlandı.
Hırvatistan'ı 3-2'yle geçen Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Sırbistan, Hollanda, İtalya, Almanya, Bulgaristan ve Polonya çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finallerine Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.
Çeyrek final karşılaşmaları 4 Eylül'de oynanacak.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tamamlanan son 16 turu maçlarının sonuçları şöyle:
- Rusya-Belçika: 3-1
- Sırbistan-Romanya: 3-0
- Hollanda-Yunanistan: 3-0
- İtalya-Slovakya: 3-0
- Almanya-Slovenya: 3-0
- Türkiye-Hırvatistan: 3-2
- Azerbaycan-Bulgaristan: 0-3
- Polonya-İspanya: 3-0


Kaynak: AA
Etiketler; #2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #cev #Son 16 #türkiye
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