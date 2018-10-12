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Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Voleybol: Efeler Ligi

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
14.30 Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor (Burhan Felek)
14 Ekim Pazar:
14.00 Arhavi Belediyespor-Maliye Piyango (Arhavi)
15.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.00 Galatasaray-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)
15.30 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)
15.30 Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Efeler Ligi #türkiye
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