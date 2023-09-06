Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Aydınlık'a konuştu! Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!

Milletler Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonasında büyük başarılarına imza atan Filenin Sultanları, ülkemizi gururlandırdı, milletimize umut ışığı oldu.

Aydınlık Gazetesi Spor Muhabiri Cenk Çınar, Voleybol'da arka arkaya gelen başarıların mimarlarından olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la buluştu.

"BU ZAFERLER DEVAM ETMELİ"

Aydınlık'a önemli açıklamalar yapan Üstündağ, hedeflerinin Cumhuriyetin 100. Yılında gelen başarıları devam ettirmek olduğunu söyledi.

- Cumhuriyetimizin 100. Yılında dünyanın bir numarası olmak, ardından Avrupa şampiyonu olarak bu çifte zaferi yaşatmak gerçekten bizler için gurur verici. Yaşanan bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama bunun burada kalmaması lazım. Sürdürülebilir başarı lazım. Önümüzde olimpiyatlar var. Cumhuriyetin 100. Yılında gelen bu zaferler 101. yılda 102. yılda da devam etmeli.

- “Dünya şampiyonu olduk, Avrupa şampiyonu olduk, olimpiyat şampiyonu olduk. Yeter” Yok öyle bir dünya. Yeni nesil artık sadece futbolcu isimleri saymıyor. Kızlarımızın isimlerini de sayıyorlar. Çünkü hafızalarda sürdürülebilir olursanız hafızalar hep onlarla anılır. Ama rüzgar gibi gelip geçerse çok kısa sürede unutulur. Amacımız bunu sürdürülebilir yapmak.

"HEM MİLLİ TAKIMIMIZ HEM LİGİMİZ ÇOK KALİTELİ"

Üstündağ, voleybolda lig ve milli takım özelinde yarışmacı bir noktaya gelindiğini söyledi.

- Sırbistan’ın dünya şampiyonlukları var. Avrupa’da ve olimpiyatta dereceleri var. Bizim de artık dünyada, Avrupa’da derecelerimiz var. Ama Sırbistan’ın bir eksiği var. Sırbistan’da lig yok. Olan lig de kalite anlamında yetersiz. Bilinen bir takımları yok. Hiç gördünüz mü; final onu geçtim yarı final veya çeyrek final oynayan takımları yok. Sırbistan’dan bizim farkımız var. Türkiye Ligi’miz, Türk kulüplerimiz çok kıymetli. Yine Cumhuriyetin 100. yılında Torino’da iki Türk takımımız final oynadı. Ülkemizde spor tarihinde bir ilk. Hiç olmadı bugüne kadar. Hemen ardından Avrupa’nın alt kupalarında ya şampiyon oluyoruz, ya final oynuyoruz ya da ilk üç içerisinde oluyoruz. O yüzden bizim ligimiz çok önemli bir lig. Milli takım da aynı şekilde. İşte sürdürülebilir olmakta birleştiğimiz yer burası. Bakıyoruz milli takımda başarı var. Bakıyoruz kulüplerimizde başarı var, altyapılarda başarılarımız var. Ama geldiğimiz noktada bugünü değil yarını da konuşmak için çabalamalıyız.

"ERKEKLERDE ÇOK İYİ JENERASYON GELİYOR"

Erkek voleybolunda da gelişme gösterdiklerini belirten Başkan Üstündağ, yakın zamanda önemli başarıların geleceğine işaret etti.

- Erkeklerde de 24. sıradan 12’lere geldik. Orada da çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Milli takımımız dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip takımlardan biri. Takımda 4 tane 2000- 2001 doğumlu çocuklar var. Mesela o jenerasyondan lise takımımız 4 tane Efeler Ligi’ne oyuncu gönderdi. Voleybol Lisesi takımı Brezilya’da oynanan turnuvada şampiyon oldu. İşte o çocuklar geliyor. Mezunlarımız geliyor. O liseden güzel hocalar yetişiyor, güzel hakemler yetişiyor

Başkan Üstündağ, altyapı durumunu ve federasyonun Güneydoğu Anadolu'da yaptığı çalışmalarını açıkladı.