Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi. Bir pozisyonda Aydın Büyükşehir Belediyesporlu Ecem Alıcı (4) ile Karayolları'ndan Yasemin Güveli (8) mücadele etti.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 yendi.



Salon: Mimar Sinan



Hakemler: Arzu Emiroğlu, Turgut Uzunçakmak



Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere)



Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Kübra Keğan, Yasemin Özel, Mariana Aydın)



Setler: 25-15, 25-21, 25-13



Süre: 81 dakika (27, 32, 22)





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