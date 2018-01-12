Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray HDI Sigorta'yı saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk edecek. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ligde 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, 5. sırada bulunuyor. Galatasaray HDI Sigorta ise 5 galibiyet ve 7 yenilgi sonunda 8. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 3-0 kazanmıştı.
- Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak
Voleybolda Efeler Ligi'nin 13. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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