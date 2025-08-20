Voleybolda 2025-2026 sezonu başlıyor! Fikstür çekimi tamamlandı

Fişekhane’de gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Üstündağ, törende yaptığı açıklamada Türkiye’de voleybolun artık her gün konuşulduğunu vurgulayarak, milli takımların başarılarının büyük katkı sağladığını söyledi.

“Bütün paydaşların varlığı, Türk voleybolunun geldiği noktanın göstergesidir. Takım sporlarında dünya ve Avrupa’da başarı elde etmiş, kürsüde İstiklal Marşı’nı okutmuş ve bayrağımızı göndere çektirmiş bir branştan bahsediyoruz. Voleybol, tarihe not düşecek kadar başarılar elde etti. Bu başarıda olmazsa olmazlarımız, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sponsorlarımızdır. Bu destekl bizi hedeflerimize ulaştırdı.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDEN BİRİ TÜRKİYE’DE”

Üstündağ, Türkiye liglerinin uluslararası düzeyde önemine değinerek şu sözleri dile getirdi: “2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, Arabica Coffee House Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi fikstür çekimine yeniden hoş geldiniz. Başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum. Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa kupalarında hep zirvedeyiz. Kulüplerimiz bu ülkeye dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

SULTANLAR LİGİ 5 EKİM’DE BAŞLIYOR

Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezon 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 14 Aralık’ta tamamlanacak. İkinci yarı 3 Ocak 2026’da başlayacak ve normal sezon 14 Mart 2026’da sona erecek. Nisan ayında ise play-off heyecanı yaşanacak.

İlk hafta maçları:

Göztepe – Nilüfer Belediyespor Eker

Galatasaray Daikin – Aydın Büyükşehir Belediyespor

Aras Kargo – Fenerbahçe Medicana

Eczacıbaşı Dynavit – Kuzeyboru

Türk Hava Yolları – Bahçelievler Belediyespor

Beşiktaş – İlbank

Zerenspor – VakıfBank

EFELER LİGİ 18 EKİM’DE BAŞLAYACAK

SMS Grup Efeler Ligi’nde ise sezon 18 Ekim Cumartesi günü start alacak. İlk yarı 20 Aralık’ta tamamlanacak, ikinci yarı ise 11 Ocak 2026’da başlayacak. Normal sezon 22 Mart 2026’da bitecek, ardından nisan ayında play-off maçları oynanacak.

İlk hafta maçları:

Bursa Büyükşehir Belediyespor – Gebze Belediyespor

Galatasaray HDI Sigorta – Altekma

Ziraat Bankkart – Fenerbahçe Medicana

On Hotels Alanya Belediyespor – Halkbank

Spor Toto – Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

İstanbul Gençlikspor – Gaziantep Gençlikspor

RAMS Global Cizre Belediyespor – İstanbul Büyükşehir Belediyespor