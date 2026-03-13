Voleybolda haftanın maç programı: Sultanlar Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son hafta maçları yarın oynanacak. SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24'üncü hafta heyecanı 15 Mart Pazar günü yaşanacak.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26'ncı ve son hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.Ligde VakıfBank liderliği, Fenerbahçe Medicana ise ikinciliği garantiledi. Lig etabında 3'üncü sırayı Zeren Spor'un mu yoksa Eczacıbaşı Dynavit'in mi alacağı sorusunun cevabı, son maçların ardından belli olacak.

Ayrıca Bahçelievler Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takımın Aydın Büyükşehir Belediyespor mu, İlbank mı olacağı da yarınki sonuçlarla netleşecek.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Sultanlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalar ve salonları şu şekilde:

13.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Fenerbahçe Medicana (Cengiz Göllü)

13.00 Galatasaray Daikin - Göztepe (Burhan Felek Vestel)

14.00 Zeren Spor - İlbank (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)

14.00 Beşiktaş - Kuzeyboru (Beşiktaş)

16.00 Türk Hava Yolları - VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

16.00 Aras Kargo - Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)

SMS GRUP EFELER LİGİ MAÇ PROGRAMI

Efeler Ligi'nde 15 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ve salonları ise şöyle:

13.00 Spor Toto - Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 ON Hotels Alanya Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor - Galatasaray HDI Sigorta (Şehit Mustafa Özel)

14.00 Gebze Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Gebze)

16.00 Ziraat Bankkart - Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Fenerbahçe Medicana - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

Öte yandan, Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Altekma, bu haftayı maç yapmadan geçecek.

