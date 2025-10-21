Voleybolun devleri şampiyonlar kupası için karşı karşıya: Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası finali için voleybol dünyası nefesini tuttu. Türkiye'deki bu büyük organizasyonun final maçı, sporseverlerin kolayca erişebileceği kanallardan canlı olarak ekrana taşınacak.

Maç saat 17.30'da başlayacak. Final heyecanına ortak olmak isteyenler, karşılaşmayı TRT Spor Yıldız ve tabii kanalları üzerinden canlı izleyebilecek.

SON BEŞ MAÇTA DÖRT GALİBİYET

Finalin iddialı ekibi Ziraat Bankkart, son beş karşılaşmasında aldığı sonuçlarla formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Takım, bu dönemde dört galibiyet ve sadece bir mağlubiyet yaşadı. Ziraat Bankkart, son maçında 10 Ekim tarihinde finaldeki rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-2'lik setlerle yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Ziraat Bankkart'ın final öncesi psikolojik üstünlüğünü pekiştirdi. Takım, ayrıca 9 Ekim'de Halkbank'ı 1-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Ziraat Bankkart, sezonun önceki karşılaşmalarında da 29 Nisan'da Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0, 26 Nisan'da ise 1-3'lük setlerle yenerek galibiyet serisini sürdürmüştü.

Takımın bu güçlü serideki tek mağlubiyeti 23 Nisan'da Galatasaray HDI Sigorta karşısında 1-3'lük skorla geldi.

FENERBAHÇE MEDİCANA’NIN SON DURUMU

Finalin diğer adayı Fenerbahçe Medicana ise son beş maçlık periyotta üç galibiyet ve iki mağlubiyet ile mücadeleci bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte üç kez galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe Medicana'nın son mağlubiyeti, 10 Ekim tarihinde finaldeki rakibi Ziraat Bankkart'a karşı 3-2'lik zorlu bir mücadele sonunda geldi.

Takım, 9 Ekim'de Spor Toto'yu 3-1 yendi ve 30 Nisan'da Arkas Spor'u da 3-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe Medicana, bu dönemde 27 Nisan'da Arkas Spor'a 3-1 mağlup oldu, ancak 24 Nisan'da yine Arkas Spor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini tamamladı. Fenerbahçe Medicana, final mücadelesinde kupayı kazanmak için tüm gücünü ortaya koyacak.