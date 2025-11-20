Volkan Demirel: “Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor”

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibinin antrenmanı öncesi açıklama yapan Teknik Direktör Volkan Demirel, maçın kendileri açısından özel bir karşılaşma olacağını söyledi.

PLANLADIĞIMIZ BİR DURUM VAR

Galatasaray’ın Türkiye’nin en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunu hatırlatan Demirel, “Göztepe maçı skor olarak kötü bitti ama oyun olarak oyuncuların bize inancı iyiydi. Başakşehir maçında bunun devamını aldık, hem oyun hem skor geldi. Antalya’da fiziksel anlamda kendimizi yukarı çekecek bir planlama yaptık. Galatasaray maçının değerli olduğunu, rakibimize saygı duyduğumuzu ama puan ya da puanlar almak için orada olacağımızı söylemek istiyorum. Galatasaray’ın oyununu az çok tahmin edebiliyoruz. Okan Hoca’ya karşı oynamışlığım var. Planladığımız bir durum var, bunu sahaya en iyi şekilde yansıtacağız” dedi.

Bahis soruşturmaları nedeniyle Galatasaray’da yaşanan sol bek krizine ilişkin soruyu da yanıtlayan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY’IN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

“Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor. Kimin oynayıp oynamayacağı… Osimhen oynayacak mı, Abdülkerim oynayacak mı? Bir sürü söylenti var ama hiç onlara bakmıyorum. Elimdeki kadroyla Galatasaray’a karşı nasıl bir plan uygularım, nasıl etkili olurum diye düşünüyorum. Elimdeki kadroyla bunu en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum.”