Volkan Demirel, basın toplantısı düzenledi ve hem başkan Ali Koç hem de asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dilediğini açıkladı

Fenerbahçe'de sezon başladıktan kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, basın toplantısı düzenledi ve hem başkan Ali Koç hem de asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dilediğini açıkladı.



Volkan Demirel'in yaptığı açıklama şöyle;

Kendimle alakalı gündemi bu kadar meşgul ettiğim için özür diliyorum. Camia olarak içinde bulunduğumuz durum kabul edilemez. Hep beraber F.Bahçe'yi yukarılara taşımamız gerektiğini biliyorum. Bugüne kadar yaptığım gibi bundan sonra da elimden geleni yapacağım



Geçen süreçte yaşananlarla beraber, olanlar var, konuşmalar var, bunlar geride kaldı. Önümüze bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmalıyız. Kendi adıma yapmış olduğum kırgınlıklar, yanlışlar varsa özür diliyorum.Başkanım benim için çok önemli insan. Asbaşkan'dan da özür diliyorum. Soru almıyorum, teşekkür ediyorum