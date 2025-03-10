WADA’dan Türkiye’ye doping şoku: Çok sayıda sporcu ceza aldı!

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Türkiye’de birçok sporcunun doping testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping nedeniyle ceza aldı.

Cezalar şu şekilde:

Halter:

Fatih Baydar – 2 yıl men

Doğan Dönen – 2 yıl men

Gökhan Kılıç – 2 yıl men

Bünyamin Sezer – 2 yıl men

Hatice Yılmaz – 2 yıl men

Pelinsu Bayav – 3 yıl men

Batuhan Yüksel – Soruşturma devam ediyor

Güreş:

Rıza Kayaalp – 4 yıl men

Yakup Gör – 2 yıl men

Boks:

Şennur Demir – 2 yıl men

Kerem Özmen – 2 yıl men

Tuğrul Han Erdemir – Soruşturma devam ediyor

Öte yandan, WADA ve ilgili spor otoriteleri, halter branşında Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’na katılmama cezası verilebileceğini belirtti. Sporcuların ceza süreçleri yakından takip edilirken, Türk sporuna olası yaptırımların gündemde olduğu ifade ediliyor.