WADA’dan Türkiye’ye doping şoku: Çok sayıda sporcu ceza aldı!

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Türkiye’de birçok sporcunun doping testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping nedeniyle ceza aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
WADA’dan Türkiye’ye doping şoku: Çok sayıda sporcu ceza aldı!
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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Türkiye’de birçok sporcunun doping testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping nedeniyle ceza aldı.

Cezalar şu şekilde:

Halter:

Fatih Baydar – 2 yıl men
Doğan Dönen – 2 yıl men
Gökhan Kılıç – 2 yıl men
Bünyamin Sezer – 2 yıl men
Hatice Yılmaz – 2 yıl men
Pelinsu Bayav – 3 yıl men
Batuhan Yüksel – Soruşturma devam ediyor
Güreş:

Rıza Kayaalp – 4 yıl men
Yakup Gör – 2 yıl men
Boks:

Şennur Demir – 2 yıl men
Kerem Özmen – 2 yıl men
Tuğrul Han Erdemir – Soruşturma devam ediyor

Öte yandan, WADA ve ilgili spor otoriteleri, halter branşında Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’na katılmama cezası verilebileceğini belirtti. Sporcuların ceza süreçleri yakından takip edilirken, Türk sporuna olası yaptırımların gündemde olduğu ifade ediliyor.

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