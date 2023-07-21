Wanda Nara'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım! Icardi'den sarı-kırmızılara mesaj var...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray, transferde de önemli isimlerle anlaşarak kadrosuna güç katmaya çalışıyor.

Sarı-kırmızılılar Angelino ve Halil Dervişoğlu transferlerini tamamlamıştı. Ancak Galatasaray taraftarlarının transferini sabırsızlıkla beklediği tek isim var: Mauro Icardi!

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü Arjantinli golcü, şampiyonlukta en önemli pay sahiplerinden biri olmuştu.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Mauro Icardi'nin transferi için sezonun sona ermesiyle birlikte yönetim düğmeye basmıştı. Bonservisiyle transfer edilmesi zor görünen yıldız isim için Galatasaray yönetimi tüm şartları zorladı ve önce yıldız oyuncuyu ardından da Fransız devi PSG'yi ikna etti.

Suudi Arabistan'dan da astronomik teklifler alan Icardi, Galatasaray'ın sponsor destekleriyle beraber senelik 10 milyon Euro'luk maaş teklifine "evet" dedi! PSG'ye de ödenmesi beklenen bonservis bedelinin de yine 10 milyon Euro seviyesinde olması bekleniyor.

WANDA NARA'NIN HASTALIĞI TRANSFERİ GECİKTİRDİ

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile anlaşmasının ardından transferde geri sayıma geçildi. Transferin resmen açıklanması için gün sayılırken, sarı-kırmızılıları üzecek haber Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan geldi.

Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara, şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

Son durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacağı Wanda Nara'nın sağlık problemi ransferin resmileşmesinin önünü kesti.

YÖNETİMİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ICARDI

Başkan Dursun Özbek de transferin gecikmesi ve yaşanan süreç ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Özbek, Icardi'yle ilgili olarak şunları söyledi:

- Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Malum, bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar oldu ailevi durumlarla ilgileniyor. Ancak, Icardi konusunda çok istekliyiz ve hararetli bir şekilde çalışıyoruz. Okan Buruk ne dediyse, bu konuda ona katılıyorum.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur da sponsorluk anlaşması için yapılan imza töreninde Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

- Icardi'nin eşiyle ilgili bir sağlık problemi var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler.

WANDA NARA'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM GELDİ! BU İŞ BİTTİ...

Durumu yakından takip edilen ve gelmesi dört gözle beklenen Icardi ile ilgili eşi Wanda Nara'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Wanda Nara sosyal medya hesabından, Icardi ve kızıyla oyun oynadığı anları paylaştı.

Bu sırada golcü oyuncunun üzerindeki Galatasaray tişörtü ve masadaki Galatasaray detayları dikkat çekti.

Icardi'nin bu şekilde görüntü vermesi bu transferin artık bittiği şeklinde yorumlandı.