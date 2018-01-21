İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da, Marco Silva'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Javi Gracia getirildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da, Marco Silva'dan boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Javi Gracia getirildi.



Watford Kulübünden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adamla 18 aylık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Javi Gracia, son olarak Rusya'nın Rubin Kazan ekibini çalıştırıyordu.



Ligde son 11 maçta sadece bir galibiyet alabilen Watford, bu sezon 24 haftada topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor.