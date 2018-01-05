İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger'e üç maçtan men ve para cezası verildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransız teknik adama West Bromwich Albion maçının ardından hakemlere yönelik söz ve davranışları nedeniyle 3 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezası verildiği kaydedildi.
Wenger, başkent temsilcisinin Federasyon Kupası'nda Nottingham Forest, Lig Kupası'nda Chelsea ve Premier Lig'de Bournemouth ile oynayacağı maçlarda takımının başında yer alamayacak.
Arsenal Teknik Direktörü Wenger, hakemlere yönelik davranışından dolayı 3 maçtan men ve para cezası aldı
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger'e üç maçtan men ve para cezası verildi.
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