İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in gol yollarında daha fazla risk alması gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in gol yollarında daha fazla risk alması gerektiğini söyledi.



İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Arsenal'ın Newcastle United karşısında 1-0 kazandığı maçta Mesut Özil'in voleyle attığı golü "harika" olarak tanımlayan Wenger, tecrübeli futbolcudan bu tip vuruşları daha çok görmek istediğini ifade etti.



Mesut Özil'in sahada üstüne düşen görevleri yerine getirdiğini aktaran Fransız teknik adam, "Oynadığı pozisyon, büyük oranda topu kontrol edip arkadaşlarına başarılı şekilde aktarmasını gerektiriyor. Topu bir şekilde takım arkadaşlarına ulaştıracağını biliyorsunuz ama gol yollarında daha fazla risk alarak oynaması çok önemli. Yaptığı vuruşta risk aldığı ve çok önemli bir gole imza attığı için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Takım olarak gol yollarında daha etkili performans sergilemek zorunda olduklarını vurgulayan Wenger, "Karşılaşmalarda 1-0'lık üstünlük her zaman tehlikelidir. Özellikle Premier Lig'de rakipler mutlaka sizi zor durumda bırakabilecek pozisyonlara girebiliyor." diye konuştu.

Premier Lig'de son 4 maçta 3 gol atabilen ve 18 haftada 33 puan toplayan Arsenal, lider Manchester City'nin 19 puan gerisinde bulunuyor.