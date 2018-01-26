'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığından Trump'ın Kudüs açıklamalarına tepki
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti
Erdoğan o isme canlı yayında teşekkür etti

West Ham United, Mario'yu kiraladı

Başkent ekibi, Inter'de forma giyen Portekizli Mario'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

West Ham United, Mario'yu kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kiraladı.

Londra ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Mario, iki sezon önce Sporting Lizbon'dan Inter'e transfer olmuştu.

İtalyan ekibinde 47 maçta forma giyen Mario, 3 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İngiltere Premier Lig #Joao Mario #west ham united
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.