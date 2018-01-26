İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kiraladı.
Londra ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, İtalya'nın Inter takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Mario, iki sezon önce Sporting Lizbon'dan Inter'e transfer olmuştu.
İtalyan ekibinde 47 maçta forma giyen Mario, 3 gol attı.
Başkent ekibi, Inter'de forma giyen Portekizli Mario'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kiraladı.