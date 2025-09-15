Wolff’ten eski pilotuna destek: “Lewis asla hafife alınmamalı”

Formula 1’de Ferrari’ye transferinin ardından beklentilerin uzağında kalan Lewis Hamilton, kariyerinin en zor sezonlarından birini yaşıyor. Ancak Mercedes’in patronu Toto Wolff, eski pilotunu savunarak onun hâlâ zirveye dönebilecek güçte olduğunu söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Wolff’ten eski pilotuna destek: “Lewis asla hafife alınmamalı”
Yayınlanma:

Sezon başında Ferrari’ye geçen 7 kez dünya şampiyonu Hamilton, 16 yarışta henüz podyuma çıkamadı. Bu durum, İngiliz pilotun kariyerinde ilk kez bir sezonu ilk üçte bitirememe ihtimalini gündeme getirdi. Buna rağmen Wolff, Hamilton’ın geri dönüş yapabileceğine inanıyor:

“Sadece bir iki iyi hafta sonuna ihtiyacı var. O zaman çok farklı bir Lewis Hamilton göreceğiz.”

“MİRASI HER ZAMAN MERCEDES’LE ANILACAK”

Motorsport’a göre, Wolff, Hamilton’ın Ferrari macerasına rağmen onun adının her zaman Mercedes ile özdeşleşeceğini belirtti:

“Kimse Hamilton’ın Ferrari’de olduğunu hatırlamayacak. Tıpkı Schumacher’in Mercedes dönemini kimsenin hatırlamadığı gibi. Onun mirası her zaman Mercedes’le olacak.”

Deneyimli takım patronu, Hamilton’ın 8. dünya şampiyonluğu ihtimalini de asla göz ardı etmediğini vurguladı:

“Lewis asla hafife alınmamalı. O her zaman gridin en iyisi olacak. 2026’da tamamen yeni araçlar ve motorlar gelecek. Bunlar zekice yönetim gerektiriyor ve Lewis bunu yapabilecek seviyede. Bana sorarsanız, hâlâ zirvede olacak.”

Osmaniye’de korkunç olay: İş yerinde bir kadın ve erkek cesedi bulunduOsmaniye’de korkunç olay: İş yerinde bir kadın ve erkek cesedi bulunduYurt
Bursa’da feci kaza: Eski Belediye Başkanı hayatını kaybettiBursa’da feci kaza: Eski Belediye Başkanı hayatını kaybettiGündem
formula 1 Lewis Hamilton
Günün Manşetleri
"Müzakerecileri bombalamak çaresizliğin göstergesi"
“Netanyahu bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor”
“Türkiye’nin enerji geleceğinde nükleer başrolde”
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Türkiye’de ilk e-ticaret festivali 21 Kasım’da
Bütçe ağustos ayında fazla verdi
Körfezray Metrosu’nda TBM’ler Tünel Açmaya Başladı
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Çok Okunanlar
Bu sucuk markalarından uzak durun! Bu sucuk markalarından uzak durun!
Yeni haftaya yağmur uyarısı Yeni haftaya yağmur uyarısı
Altın fiyatları son dakika Altın fiyatları son dakika
Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun! Yarın sağanak bastıracak: Hazırlıklı olun!
EGM promosyon ödemesi 2025 EGM promosyon ödemesi 2025