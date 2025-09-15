Wolff’ten eski pilotuna destek: “Lewis asla hafife alınmamalı”

Sezon başında Ferrari’ye geçen 7 kez dünya şampiyonu Hamilton, 16 yarışta henüz podyuma çıkamadı. Bu durum, İngiliz pilotun kariyerinde ilk kez bir sezonu ilk üçte bitirememe ihtimalini gündeme getirdi. Buna rağmen Wolff, Hamilton’ın geri dönüş yapabileceğine inanıyor:

“Sadece bir iki iyi hafta sonuna ihtiyacı var. O zaman çok farklı bir Lewis Hamilton göreceğiz.”

“MİRASI HER ZAMAN MERCEDES’LE ANILACAK”

Motorsport’a göre, Wolff, Hamilton’ın Ferrari macerasına rağmen onun adının her zaman Mercedes ile özdeşleşeceğini belirtti:

“Kimse Hamilton’ın Ferrari’de olduğunu hatırlamayacak. Tıpkı Schumacher’in Mercedes dönemini kimsenin hatırlamadığı gibi. Onun mirası her zaman Mercedes’le olacak.”

Deneyimli takım patronu, Hamilton’ın 8. dünya şampiyonluğu ihtimalini de asla göz ardı etmediğini vurguladı:

“Lewis asla hafife alınmamalı. O her zaman gridin en iyisi olacak. 2026’da tamamen yeni araçlar ve motorlar gelecek. Bunlar zekice yönetim gerektiriyor ve Lewis bunu yapabilecek seviyede. Bana sorarsanız, hâlâ zirvede olacak.”