Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Almanya ekibi Wolfsburg'da teknik direktör Schmidt görevinden ayrıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden istifa etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam Schmidt'in istifasının kabul edildiği belirtildi.



Schmidt, 2015-2017 yıllarında Mainz 05'i çalıştırdıktan sonra bu sezon 5. haftada Andries Jonker'in ayrılmasının ardından Wolfsburg'da göreve gelmişti.



Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.