Xabi Alonso’dan Arda Güler itirafı: "Hata yaptım”

Real Madrid, Atletico Madrid karşısında sahadan 5-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, takımı 1-0 gerideyken sahneye çıktı. Milli futbolcu, attığı gol ve yaptığı asistle Real Madrid’i 2-1 öne geçirdi.

Ancak genç yıldızın 59. dakikada oyundan alınması tartışma yarattı. Penaltıya sebebiyet veren Arda’nın yerine yapılan değişiklik sonrası Real Madrid oyunun kontrolünü kaybetti ve farklı mağlup oldu. Bu karar teknik direktör Xabi Alonso’ya büyük eleştiriler yöneltilmesine neden oldu.

“HATA YAPTIM, SENİ OYUNDAN ALMAMALIYDIM”

İspanyol basınında Defensa Central’de yer alan habere göre, Xabi Alonso maç sonrası Arda Güler ile özel bir görüşme yaptı. Haberde, başarılı teknik adamın genç futbolcuya şu sözleri söylediği aktarıldı: “Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım.”

Haberde ayrıca, Alonso’nun Arda Güler’i çoğu maçta ilk 11’de oynatmaya devam etmeyi planladığı belirtildi.

ARSENAL İDDİASI

Haberde yer alan bir diğer önemli iddia ise Arda Güler’in geleceğine ilişkin oldu. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde genç yıldızın Real Madrid’den ayrılmaya sıcak baktığı, hatta Arsenal’e transfer olmasının gündeme geldiği öne sürüldü.

Ancak transfer gerçekleşmedi. Bayer Leverkusen döneminde de Arda’ya büyük sempati besleyen Xabi Alonso’nun, Real Madrid’in başına geçtikten sonra genç futbolcunun takımda kalması için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

İspanyol basınına göre, Alonso’nun ikna çabaları sonucunda Arda Güler Real Madrid’de kaldı.