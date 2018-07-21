Ulusal ve uluslararası birçok sportif aktiviteye ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, çeşitli şampiyonlara hazırlanan yabancı bisiklet takımlarının kamp merkezi haline geldi.

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı, yabancı profesyonel yol bisikleti takımlarının yüksek irtifa antrenman merkezi haline geldi.



Usta bisikletçiler için "yüksekte uyu, alçakta antrenman yap" prensibini karşılayan Erciyes Dağı, bin ile bin 400 metre rakımda antrenman yapılabilen ve en az 21 gün yapılması zorunlu gösterilen yüksek irtifa bisiklet antrenman kampları için dünyada örneği çok fazla olmayan ideal bir bisiklet kamp alanı olarak gösteriliyor.



Bu kapsamda Litvanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belarus, Azerbaycan, Malezya, Özbekistan gibi dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları Erciyes dağında kamp yaparak dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Erciyes'in hem Türkiye'de hem de dünyada bisiklet sporunun merkezi olarak bilinmesi yönünde büyük gayret gösterdiklerini belirtti.



Erciyes'in sadece kayak merkezi olmadığını ve çeşitli spor dallarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayan Cıngı, şu ifadeleri kullandı:



"Erciyes uluslararası bisiklet sporcuları için emsalsiz bir yüksek irtifa bisiklet kamp merkezi oldu. 2 bin 200 metrede uyuyup daha düşük irtifada, kaliteli yollarda, trafiği hafif noktalarda antrenman yapma imkanı oluyor. Bisiklet takımları Erciyes'i tercih ediyor. Bugün 3-4 ülkeden bisiklet takımları çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Erciyes uluslararası anlamda tanınan bir kamp merkezi haline gelecek. Şimdiye kadar Erciyes'te 20'ye yakın ülkeden takımlar kamp yaptı. Daha kar kalkmadan önce yabancı sporcular o soğuk havalarda kamp yaptılar. Erciyes'te kamp yapıp buradan müsabakalara giden bazı takımlar şampiyon olduğu için Erciyes böyle bir şöhret kazandı."



"En iyi yüksek irtifa merkezi"



Litvanyalı bisiklet takımının antrenörü Jakimavicius Antanas, 38 yıldır bu sporda antrenörlük yaptığını belirterek, "Dünyada yüksek irtifa yapılabilecek bütün dağlara gittim. Erciyes bugüne kadar gördüğüm en iyi yüksek irtifa merkezi. Yolların kalitesi, iklimi, havası ile böyle bir yeri dünyada daha önce görmedim." diye konuştu.

Sporcular Baleisyte Olivija ve Kazlauskaite Kristina, 3 haftadan beri Erciyes Dağı'nda kampta olduğunu, yaz olmasına rağmen havanın çok sıcak olmaması ve yol avantajları nedeniyle Kayseri'nin dünya kupalarına hazırlanma açısından mükemmel bir yer olduğunu ifade etti.