Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor
TFF'nin yeni 12+2 yabancı kuralı, Süper Lig'deki 4 büyük kulübün kadro planlamalarını doğrudan etkiliyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala tüm gözler takımların yapacağı hamlelerde.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni sezon için uygulamaya koyduğu 12+2 yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig’in 4 büyük kulübünü doğrudan etkiliyor.
Her takımın A kadrosunda en fazla 12 yabancı futbolcuya izin verilirken, 2002 ve sonrası doğumlu 2 genç yabancı oyuncu da ek kontenjanla kadroya dahil edilebiliyor.
Toplamda 14 yabancıya izin verilen sistem, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta kadro planlamasını zora soktu.
FENERBAHÇE’DE YABANCI FAZLALIĞI: 3 İSİM YOLCU
Fenerbahçe’nin mevcut A takım kadrosunda 17 yabancı futbolcu yer alıyor. Yeni kurala göre bu sayı 3 fazla.
Yönetim, bu sorunu çözmek için Alexander Djiku, Rodrigo Becão ve Ognjen Mimović ile yolları ayırmayı planlıyor.
Bu üç ayrılığın gerçekleşmesi durumunda kadroda 14 yabancı kalacak ve kuralın gereklilikleri yerine getirilmiş olacak.
2002 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcular kontenjanında ise Abdou Aziz Fall (2007), Jhon Durán (2003) ve Archie Brown (2002) gibi genç isimler yer alıyor. Bu yönüyle Fenerbahçe, genç yabancı oyuncu kotasını şimdiden doldurmuş durumda.
GALATASARAY RAHAT: TRANSFER HAKKI DEVAM EDİYOR
Galatasaray cephesinde ise mevcut durumda yalnızca 11 yabancı futbolcu bulunuyor. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın yerli statüsünde sayılması, kulübün elini rahatlattı.
Sarı-kırmızılı ekip, mevcut tabloya göre 2 normal ve 1 genç yabancı transferi daha yapabilecek.
Bu kurala uygun mevcut genç yabancı oyuncu ise Yusuf Demir (2003).
BEŞİKTAŞ LİMİTTE
Beşiktaş’ın A takımında şu anda 14 yabancı futbolcu yer alıyor. Ancak Taylan Bulut'un Türk vatandaşlığına geçmesi halinde bu sayı 13’e düşecek ve kulüp 1 genç yabancı transfer hakkı elde edecek.
Siyah-beyazlıların elden çıkarmayı planladığı isimler arasında Ernest Muçi, Milot Rashica, João Mário ve Jonas Svensson bulunuyor.
Bu oyunculara gelen tekliflerin değerlendirilmesiyle kadroda yeni bir yapılanma söz konusu olabilir. Ancak Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda 2002 ve sonrası doğumlu hiçbir yabancı futbolcu yer almıyor.
TRABZONSPOR DENGEDE: BİR TRANSFER DAHA YOLDA
Trabzonspor, kadrosundaki 13 yabancı futbolcu ile kuralın sınırında hareket ediyor. Bordo-mavili ekipte ayrıca 5 oyuncu 2002 ve sonrası doğumlu yabancı statüsünde yer alıyor. Genç oyuncu kontenjanında fazlalık olması, teknik heyete esneklik sağlıyor.
Trabzonspor’un Benjamin Bouchouari transferini tamamlaması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, yabancı sayısı 14’e çıkacak ve ilave transfer için mevcut yabancılardan biriyle yolların ayrılması gerekecek.
TFF’nin yeni 12+2 yabancı oyuncu kuralı, 12 Eylül 2025’te sona erecek transfer dönemine kadar 4 büyük kulübün kadro hamlelerini doğrudan şekillendirecek.