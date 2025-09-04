Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor

TFF'nin yeni 12+2 yabancı kuralı, Süper Lig'deki 4 büyük kulübün kadro planlamalarını doğrudan etkiliyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala tüm gözler takımların yapacağı hamlelerde.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni sezon için uygulamaya koyduğu 12+2 yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig’in 4 büyük kulübünü doğrudan etkiliyor. 

1 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 2

Her takımın A kadrosunda en fazla 12 yabancı futbolcuya izin verilirken, 2002 ve sonrası doğumlu 2 genç yabancı oyuncu da ek kontenjanla kadroya dahil edilebiliyor.

Toplamda 14 yabancıya izin verilen sistem, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta kadro planlamasını zora soktu.

2 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 3

FENERBAHÇE’DE YABANCI FAZLALIĞI: 3 İSİM YOLCU

Fenerbahçe’nin mevcut A takım kadrosunda 17 yabancı futbolcu yer alıyor. Yeni kurala göre bu sayı 3 fazla.

Yönetim, bu sorunu çözmek için Alexander Djiku, Rodrigo Becão ve Ognjen Mimović ile yolları ayırmayı planlıyor.

3 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 4

Bu üç ayrılığın gerçekleşmesi durumunda kadroda 14 yabancı kalacak ve kuralın gereklilikleri yerine getirilmiş olacak.

4 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 5

2002 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcular kontenjanında ise Abdou Aziz Fall (2007), Jhon Durán (2003) ve Archie Brown (2002) gibi genç isimler yer alıyor. Bu yönüyle Fenerbahçe, genç yabancı oyuncu kotasını şimdiden doldurmuş durumda.

5 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 6

GALATASARAY RAHAT: TRANSFER HAKKI DEVAM EDİYOR

Galatasaray cephesinde ise mevcut durumda yalnızca 11 yabancı futbolcu bulunuyor. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın yerli statüsünde sayılması, kulübün elini rahatlattı. 

6 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 7

Sarı-kırmızılı ekip, mevcut tabloya göre 2 normal ve 1 genç yabancı transferi daha yapabilecek.

7 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 8

Bu kurala uygun mevcut genç yabancı oyuncu ise Yusuf Demir (2003).  

8 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 9

BEŞİKTAŞ LİMİTTE

Beşiktaş’ın A takımında şu anda 14 yabancı futbolcu yer alıyor. Ancak Taylan Bulut'un Türk vatandaşlığına geçmesi halinde bu sayı 13’e düşecek ve kulüp 1 genç yabancı transfer hakkı elde edecek.

9 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 10

Siyah-beyazlıların elden çıkarmayı planladığı isimler arasında Ernest Muçi, Milot Rashica, João Mário ve Jonas Svensson bulunuyor. 

10 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 11

Bu oyunculara gelen tekliflerin değerlendirilmesiyle kadroda yeni bir yapılanma söz konusu olabilir. Ancak Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda 2002 ve sonrası doğumlu hiçbir yabancı futbolcu yer almıyor.

11 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 12

TRABZONSPOR DENGEDE: BİR TRANSFER DAHA YOLDA

Trabzonspor, kadrosundaki 13 yabancı futbolcu ile kuralın sınırında hareket ediyor. Bordo-mavili ekipte ayrıca 5 oyuncu 2002 ve sonrası doğumlu yabancı statüsünde yer alıyor. Genç oyuncu kontenjanında fazlalık olması, teknik heyete esneklik sağlıyor.

12 13
Yabancı kontenjanı alarmı! 4 büyük takım kadroda yaprak dökümüne gidiyor - Resim: 13

Trabzonspor’un Benjamin Bouchouari transferini tamamlaması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse, yabancı sayısı 14’e çıkacak ve ilave transfer için mevcut yabancılardan biriyle yolların ayrılması gerekecek.

TFF’nin yeni 12+2 yabancı oyuncu kuralı, 12 Eylül 2025’te sona erecek transfer dönemine kadar 4 büyük kulübün kadro hamlelerini doğrudan şekillendirecek.

13 13
Galatasaray fenerbahçe beşiktaş Trabzonspor