Yabancı kulüplerdeki en değerli Türk futbolcular
Türkiye milli takımının kadro genişliğine baktığımızda çok değerli isimler yer alıyor. Yabancı kulüplerde oynayan en değerli 10 Türk futbolcuyu sizin için listedik.
1- HAKAN ÇALHANOĞLU (23.2M€ ile 38.7M€)
Hakan Çalhanoğlu, derin bir oyun kurucu ve şu anda İnter için oynuyor. Hakan Çalhanoğlu 29 yaşında (1994/02/08) ve 178cm boyundadır. Tercih ettiği ayak sağ ayaktır. Forma numarası 20'dir. Hakan Çalhanoğlu aynı zamanda ileri düzey oyun kurucudur.
Hakan Çalhanoğlu'nun şu anki transfer değeri 23.2M€ ile 38.7M€ arasında. Son transferi 2021 yılında Milan'dan Inter'e olmuştu. Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz almıştı.
2- CENGİZ ÜNDER (19.8M€ ile 33.1M€)
Cengiz Ünder, geniş bir oyun kurucu ve şu anda Marsilya için oynuyor. Cengiz Ünder 25 yaşında (1997/07/14) ve 173cm boyundadır. Tercih ettiği ayak sol ayaktır. Forma numarası 17'dir. Cengiz Ünder, klasik kanat oyuncusu olarak da kullanılmıştır.
Cengiz Ünder'in şu anki transfer değeri 19.8M€ ile 33.1M€ arasında. Son transferi 2022'de Roma'dan Marsilya'ya olmuştu. Marsilya, Cengiz Ünder için Roma'ya 8.4 milyon euro ödedi.
3- ENES ÜNAL (19.3M€ ile 32.2M€)
Enes Ünal (TUR) bir gölge forvet ve şu anda Getafe için oynuyor. Enes Ünal 26 yaşında (1997/05/10) ve 187cm boyundadır. Tercih ettiği ayak sağ ayaktır. Forma numarası 10'dur. Enes Ünal ayrıca hedef adam ve forvet presi olarak kullanılmıştır.
Enes Ünal'ın şu anki transfer değeri 19.3M€ ile 32.2M€ arasında. Son transferi 2020 yılında Villarreal'den Getafe'ye olmuştu. Getafe, Enes Ünal için Villarreal'e 9 milyon € ödedi.
4- ZEKİ ÇELİK (18.7M€ ile 31.1M€)
Zeki Celik, ters kanat bek ve şu anda Roma takımında oynuyor. Zeki Çelik 26 yaşında (1997/02/17) ve 180cm boyundadır. Tercih ettiği ayak Sağ. Forma numarası 19'dur. Zeki Çelik aynı zamanda kanat bek ve defans bek olarak da kullanılmıştır.
Zeki Çelik'in şu anki transfer değeri 18.7M€ ile 31.1M€ arasında. Son transferi 2022'de Lille'den Roma'ya olmuştu. Roma, Zeki Çelik için Lille'e 7 milyon € ödedi.