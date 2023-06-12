Yabancı kulüplerdeki en değerli Türk futbolcular

2- CENGİZ ÜNDER (19.8M€ ile 33.1M€)

Cengiz Ünder, geniş bir oyun kurucu ve şu anda Marsilya için oynuyor. Cengiz Ünder 25 yaşında (1997/07/14) ve 173cm boyundadır. Tercih ettiği ayak sol ayaktır. Forma numarası 17'dir. Cengiz Ünder, klasik kanat oyuncusu olarak da kullanılmıştır.

Cengiz Ünder'in şu anki transfer değeri 19.8M€ ile 33.1M€ arasında. Son transferi 2022'de Roma'dan Marsilya'ya olmuştu. Marsilya, Cengiz Ünder için Roma'ya 8.4 milyon euro ödedi.