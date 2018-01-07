Antalya'da düzenlenen kurultay sona erdi

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Kurultayı sona erdi.



Federasyonun yazılı açıklamasına göre kentteki bir otelde dün başlayan kurultayda, oluşturulan komisyonlar toplantılar yaptı. Değerlendirme toplantısıyla kurultay tamamlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu, kurultay boyunca, yağlı güreşin paydaşlarıyla güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Birliğin büyüyerek devam etmesini istiyoruz. Yağlı güreş yapmayan belediyeleri de birliğe davet ediyorum. Bu kurultaya katılan, fikirlerini bizlerle paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise kurultayın çok faydalı geçtiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bundan sonra da yağlı güreşe sahip çıkacağız. Ata sporumuz olan yağlı güreşi hem ülkemizde hem de uluslararası alanda çok daha iyi tanıtmanın yollarını araştırdık. Burada konuşulan konular, yağlı güreşe hiç kuşkusuz çok daha farklı bir yol haritası çizecektir. Ülkemizin dört bir yanından buraya kadar gelen tüm yağlı güreşe hizmet eden paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yağlı güreş, ilerleyen zamanlarda bulunduğu yerden daha iyi yerlere gelecektir."