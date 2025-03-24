Yağlı güreşte 2025 takvimi açıklandı: Sezonun ilk durağı Manavgat!

Türkiye’nin köklü geleneklerinden biri olan yağlı güreşte 2025 yılı takvimi belli oldu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. 7 etaptan oluşacak lig, 16 Mayıs’ta başlayıp 9 Eylül’de sona erecek.