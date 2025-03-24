Yağlı güreşte 2025 takvimi açıklandı: Sezonun ilk durağı Manavgat!
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2025 yılı yağlı güreş faaliyet takvimini duyurdu. Yağlı güreş tutkunları, sezonun startını Manavgat’ta veriyor.
Türkiye’nin köklü geleneklerinden biri olan yağlı güreşte 2025 yılı takvimi belli oldu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bu yıl da büyük heyecana sahne olacak. 7 etaptan oluşacak lig, 16 Mayıs’ta başlayıp 9 Eylül’de sona erecek.
Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 2025 sezonu, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri ile start alacak. Pehlivanlar, kıran kırana mücadelelerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Yağlı güreşin en prestijli organizasyonlarından biri olan ve "Türk güreşinin olimpiyatı" olarak nitelendirilen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri, 4-6 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek.
Sezonun son etabı ise 7-9 Eylül tarihlerinde Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri ile tamamlanacak. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan bu organizasyon, sezonun son mücadelesine ev sahipliği yapacak.
2025 TÜRKİYE YAĞLI GÜREŞ LİGİ TAKVİMİ
16-18 Mayıs: Manavgat Belediyesi Yağlı Güreşleri
30 Mayıs-1 Haziran: Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri
13-15 Haziran: Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri
25-27 Temmuz: Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri
8-10 Ağustos: Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri
22-24 Ağustos: Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri
7-9 Eylül: Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri