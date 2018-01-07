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Yakın Doğu Üniversitesi: 96 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78

İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 96-78 yendi.

Yakın Doğu Üniversitesi: 96 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 96-78 yendi.

Salon: Caferağa
Hakemler: Ali Köseoğlu, Aydın Karaçam, Umut Özgün Ergün
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 23, McBride 14, Olcay Çakır Turgut 11, Lavender 6, Bahar Çağlar 12, Cansu Köksal 14, Gruda 10, Gökçe Doğan 6, Holingsvorth
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Bahar Öztürk 27, Özge Yavaş 2, Merve Aydın 5, Mitchell 10, Paris 10, Abdelkader 18, Snytsina 2, Hülya Çoklar 2, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan
1. Periyot: 25-17
Devre: 53-28
3. Periyot: 77-52

 


Kaynak: AA
Etiketler; #basketbol #Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Hatay Büyükşehir Belediyespor #Yakın Doğu Üniversitesi
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