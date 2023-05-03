Yapay zeka Türkiye'nin en iyi 10 takımını seçti! İşte yapay zeka ChatGPT'ye göre Türkiye'de tüm zamanların en iyi 10 takımı

Yapay zeka robotu ChatGPT'ye, Türkiye'de tüm zamanların en iyi 10 takımı soruldu. Türk futbolunun en başarılı kulüpleri, tüm zamanların en iyi 10 takımı arasına girdi. İşte ChatGPT'ye göre Süper Lig'de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 10 takımı....