Yapay zeka Türkiye'nin en iyi 10 takımını seçti! İşte yapay zeka ChatGPT'ye göre Türkiye'de tüm zamanların en iyi 10 takımı
Yapay zeka robotu ChatGPT, dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Kendisine sorulan sorulara insanmış gibi yanıt verebilen ChatGPT'ye Türkiye'de tüm zamanların en iyi 10 takımı soruldu. İşte ChatGPT'ye göre Türkiye'nin en iyi 10 takımı...
# ChatGPT # Galatasaray # fenerbahçe # beşiktaş # Trabzonspor
Yapay zeka robotu ChatGPT, dünya genelinde büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. ChatGPT, kendisine sorulan soruları, insanmış gibi cevaplayabiliyor.
Yapay zeka robotu ChatGPT'ye, Türkiye'de tüm zamanların en iyi 10 takımı soruldu. Türk futbolunun en başarılı kulüpleri, tüm zamanların en iyi 10 takımı arasına girdi. İşte ChatGPT'ye göre Süper Lig'de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 10 takımı....
10) KOCAELİSPOR - 3 KUPA
9) GAZİANTEPSPOR - 0 KUPA