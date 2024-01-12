Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Getirildi! TFF Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daha önce uygulamaya konulacağını açıkladığı Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

TFF, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanılacağını açıkladı.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da da kullanılıyordu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.

Stadyumlardaki Altyapı Kurulumları Tamamlandı!

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlandı. Karşılaşmalar öncesinde testler gerçekleştirilirken TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimler de uygulandı.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Nedir?

Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.

Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.

Türk Telekom Altyapı Desteği Verdi

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu.