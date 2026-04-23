Yasin Kol’a bir derbi daha! Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek: Geçmiş derbilerde hangi sonuçlar çıktı?

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim Yasin Kol oldu. 38 yaşındaki Üst Klasman Hakemi, bu zorlu atamayla birlikte 2025-2026 sezonundaki dördüncü derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 31. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya geliyor.

Kritik karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenirken, dev maçın dördüncü hakemi olarak Çağdaş Altay saha kenarında görev yapacak.

BU SEZONKİ 4. ZORLU SINAVI!

Üst Klasman Hakemi Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda dev maçlardaki yoğun mesaisine devam ediyor. 38 yaşındaki tecrübeli hakem, pazar günü çıkacağı Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte bu sezon ligdeki dördüncü derbisini yönetmiş olacak.

GEÇMİŞ DERBİLERDE HANGİ SONUÇLAR ÇIKTI?

Hakem Kol; 8. haftada 1-1 sona eren Galatasaray - Beşiktaş, 14. haftada yine 1-1'lik eşitlikle tamamlanan Fenerbahçe - Galatasaray ve 28. haftada Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle biten Beşiktaş karşılaşmalarında düdük çaldı.

SON İKİ SEZONDA 6. KEZ SAHADA!

Yasin Kol, son iki sezon baz alındığında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan kritik maçlara toplamda altıncı kez atanmış oldu.

Bu sezonki üç zorlu sınavının haricinde Kol, geçtiğimiz sezon oynanan ve Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın yanı sıra, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği mücadelede de sahada yer almıştı.

Galatasaray fenerbahçe derbi yasin kol