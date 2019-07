Yasir Subaşı: Kayserispor'da olduğum için mutluyum

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Yasir Subaşı, "Güzel ve büyük bir camia, köklü bir kulüp. Kayserispor'da olduğum için mutluyum." dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Yasir Subaşı, güzel ve büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkati çeken, Fenerbahçe'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanarak bonservisini aldığı ancak kısa süre sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan Yasir, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kısa süre içinde arka arkaya bonservisli transfer yapmanın az görülen bir olay olduğunu aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Sonuç olarak Kayserispor'dayım. Transferimde çok az görülen bir olay gerçekleşti. İşin o kısmıyla ilgilenmiyorum. Daha önceden hocamız Hikmet Karaman ve başkanımız Erol Bedir ile iletişimimiz oldu. Kendileri beni çok sıcak karşıladı. Sezon içinde telefon görüşmelerimiz olmuştu. Onların enerjisi hoşuma gittiği için buraya gelmek istiyordum. Güzel ve büyük bir camia, köklü bir kulüp. Kayserispor'da olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Yasir, geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansa dikkati çekerek, "Kariyerimde her zaman oynayarak yükselmeyi hedefledim. İkinci Lig'de Sakaryaspor'da oynadım. Daha sonra tercihimi Ümraniyespor'dan yana kullandım. Güzel bir sezon geçirdim. İlk yarıda çok oynama fırsatı bulamasam da çok çalıştım ve ikinci yarıda formayı almak nasip oldu. Kupa maçları da hem Ümraniyespor'a marka değeri kattı hem de kendimizi gösterebileceğimiz bir platform oldu. Oralarda da Allah yüzümüzü kara çıkartmadı." ifadelerini kullandı.



"Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek"

Yasir Subaşı, sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonun sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı almayı hedeflediğini söyledi.

İyi bir yerde kamp yaptıklarını aktaran Yasir, "Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek. Güzel bir takım kuruldu, aile ortamı oluştu. Çok iyi çalışıyoruz. Bunlar bizi başarıya ulaştıracaktır. İnşallah Avrupa Ligi hedefine ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.



"Futbol, çocukluğumda hobimdi, artık ekmek param"

Genç oyuncu, hayatını futboldan kazandığı parayla sürdürdüğünü belirterek, ekstra çalışmalarla kendisini geliştirmek istediğini dile getirdi.

Dünyada futbolun çok üst düzey seviyede olduğunu vurgulayan sol bek, şunları kaydetti:

"Artık bütün sporcular, bireysel antrenmanlarına çok önem veriyor. Teknoloji de bu işin içine girdi. Her şey analiz ediliyor. Bireysel çalışmak her oyuncunun yapması gereken bir şey. Çoğu futbolcu da yapıyor ama önemli olan antrenmanın kalitesi. Ekstra çalışmaları isteyerek yapıyorum. Futbol, çocukluğumda hobimdi, artık ekmek param oldu. Onun için ekstra çalışmaları aksatmamaya çalışıyorum. Kariyerimde hep adım adım gitmeyi hedefliyordum. Bazı hedeflerime ulaştım ama gideceğimiz çok yol var."



"Hedefim A Milli Takım"

Yasir Subaşı, hedefinin A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymek olduğunu söyledi.

Kariyerinde Fenerbahçe A Takımı'nda da oynamak istediğini vurgulayan Yasir, şöyle devam etti:

"Her Türk sporcunun hedefi A Milli Takım'da forma giymektir. Benim de hedefim A Milli Takım. Altyapım Fenerbahçe olduğu için orada da oynamak isterim ama şu an çok güzel bir camiadayım. Önceliğim burası. Hem kendime hem de takıma katkıda bulunmak istiyorum. Kayserispor'da olduğum için çok mutluyum. Kulübüme faydalı olmak istiyorum. Yaşım 23. Türkiye'ye göre genç sayılabilecek bir yaştayım. Burada düzenli bir maç sayısını yakalamam ve iyi performans göstermem durumunda A Milli Takım'a gideceğime inanıyorum."



"Merih kardeşimi tebrik ediyorum"

Sarı-kırmızılı futbolcu, İtalya'nın Juventus takımına transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ı tebrik etti.

Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı olan Merih'in başarısıyla ilgili Yasir, "Merih kardeşimi tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Çok çalışkan bir sporcu, iyi de bir insan. Altyapıda benden 2 yaş küçük olmasına rağmen aynı takımda oynadık. Kendine bir yol çizdi. Sorumluluklarının farkında olan bir futbolcu. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz. Juventus'a gitti ve yeni bir başlangıç yaptı. Onun her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.