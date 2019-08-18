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Yasmani Copello, Birmingham'da birinci oldu

İngiltere'nin Birmingham kentinde Elmas Lig'in Birmingham ayağında yarışan milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli yarışını ilk sırada bitirdi.

Yasmani Copello, Birmingham'da birinci oldu
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında birinciliği elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki Küba asıllı sporcu, 49.08'lik süresiyle ilk sırayı aldı.

Yasmani Copello, Birmingham'da elde ettiği dereceyle Elmas Lig sıralamasında 14 puana yükseldi. Milli sporcu, Paris’teki son yarış öncesinde beşinci sıraya çıkarak, Zürih'te sekiz atletin yarışacağı sezon finaline katılma yolunda avantaj yakaladı.

Kaynak: AA
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