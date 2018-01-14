Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10. kez düzenlenen yarışların 1. ayak mücadelesi tamamlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışları sona erdi.



Uluslararası yarış klasmanı IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, körfezde bir süre antrenman turları atan yelkenliler, ardından yapılan anonsla koy içinde balon açarak toplu şekilde start aldı. Yarışlarda 28 yelkenli yat ile 280 sporcu mücadele etti.



Açık denizdeki parkuru tamamlayan yatlar, koydaki finiş çizgisine varmak için rüzgarı yelkenlerine doldurarak birbirleriyle yarıştı. Yatlar, güneşli havada körfezde renkli görüntüler oluşturdu.



MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 Kış Trofesi ilk ayak yarışlarının ilk günkü lodoslu havanın ardından ikinci günde güneşli havada ve az bir rüzgarla tamamlandığını söyledi.



İkinci gün yarışlarında coğrafi rota uygulandığını belirten Kalaycı, yatların verilen startla açık denize doğru yelken ve balon açtığını, mücadelenin koy içinde tamamlandığını aktardı.



Yarış sonuçlarının, yatların klasmanlarının belirlenmesinin ardından 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2. ayak mücadelesi öncesi açıklanacağı bildirildi.

