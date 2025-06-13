Yayın gelirinde zirve Galatasaray’ın: 2024-25 sezonunda kasasını doldurdu

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın geliri paylaşımında da zirvede yer aldı. AA muhabiri Eyüp Karakuş’un derlediği verilere göre, sarı-kırmızılı ekip 2024-25 sezonunda yayın havuzundan toplam 595,5 milyon lira gelir elde etti. Bu tutar, sezon ortalaması baz alınan döviz kuru ile yaklaşık 17,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

Galatasaray, lige katılım bedeli olarak tüm kulüpler gibi 95,6 milyon lira aldı. Sezon boyunca topladığı 30 galibiyet ve 5 beraberlikle performans gelirlerinden 214,5 milyon lira kazanan sarı-kırmızılılar, geçmişteki 24 şampiyonluğun karşılığı olarak da 190,5 milyon liralık ek gelir sağladı. Bu sezonki şampiyonluğun getirisi ise 94,9 milyon lira oldu.

FENERBAHÇE 14,7 MİLYON DOLAR, BEŞİKTAŞ 11,7 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, toplamda 513,8 milyon liraya karşılık gelen 14,7 milyon dolar yayın geliri elde etti. Üçüncülük sırasını Samsunspor’a kaptırmasına rağmen Beşiktaş, geçmiş yıllardaki şampiyonlukların katkısıyla 409,1 milyon lira (yaklaşık 11,7 milyon dolar) kazandı.

2024-25 sezonunun sürpriz ekiplerinden Samsunspor, 301 milyon liralık yayın geliriyle (yaklaşık 8,6 milyon dolar) İstanbul’un üç büyük kulübünden sonra en fazla gelir elde eden takım oldu. Yedinci sırada yer alan Trabzonspor ise 276,5 milyon lirayla 8 milyon dolar kazandı.

TOPLAM GELİR 140,6 MİLYON DOLAR

Süper Lig’de mücadele eden 19 takım, yayın gelirlerinden toplamda 4,9 milyar lira, yani döviz kuru ortalamasına göre 140,6 milyon dolar kazanç sağladı. Yayıncı kuruluş beIN Media Group, yayın hakları için Mart 2024’te yapılan ihalede 182 milyon dolar ödeme taahhüdünde bulunmuştu.

Yayıncı kuruluşun yaptığı 6 milyar liralık ödemenin %18,4’ü TFF ve alt liglere ayrılırken, geri kalan tutarın:

%37’si tüm kulüplere eşit,

%46’sı performansa göre (galibiyet ve beraberlik),

%11’i geçmiş şampiyonluklara,

%6’sı ise ilk 6 sıradaki takımlara ödül olarak dağıtıldı.