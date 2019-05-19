banner1005
TESK'ten AVM'lere ramazan mesaisi eleştirisi
TESK'ten AVM'lere ramazan mesaisi eleştirisi
5 il için sağanak uyarısı
5 il için sağanak uyarısı
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Yelken Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu dördüncü oldu

Yelkende 2019 Finn Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Alican Kaynar dördüncü oldu.

Yelken Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu dördüncü oldu
Yelkende 2019 Finn Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Alican Kaynar dördüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alican Kaynar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen şampiyonada 98 net puanla dördüncü sırayı alırken, İngiltere'den Giles Scott, Avrupa şampiyonu oldu.

Organizasyonda Macaristan'dan Zsombor Berecz ikinci olurken, Hollanda'dan Nicholas Heiner üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan milli sporcu Can Akdurak ise şampiyonayı 44. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.