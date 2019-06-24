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Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor Adis Jahovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen ve oynadığı 28 maçta 6 gol kaydeden 32 yaşındaki Adis Jahovic'in transfer edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Adis Jahovic" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeni Malatyaspor
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