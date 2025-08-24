Yeni Malatyaspor – Bursaspor CANLI İZLE | Maç hangi kanalda, nereden izlenir?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Yeni Malatyaspor – Bursaspor maçı başladı. Futbolseverler karşılaşmanın yayınlandığı kanal ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yeni Malatya Stadı’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup heyecanı başladı.
Yeni Malatyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 16.00’da start aldı.
CANLI YAYIN
Mücadele Bi Kanal TV’den naklen yayınlanıyor. Digiturk 71, D-Smart 100 ve Türksat 54. kanaldan da Bi Kanal’a ulaşmak mümkün.
YOUTUBE
Maçı televizyondan takip edemeyen futbolseverler için Sıfır TV’nin YouTube kanalında şifresiz canlı yayın alternatifi bulunuyor.