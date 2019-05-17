Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.
Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısının 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.
Duyuruda, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 9 Haziran Pazar günü saat 10.0'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda tekrarlanacağı ifade edildi.
Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.