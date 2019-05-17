Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulun tarihi belirlendi.



Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısının 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.



Duyuruda, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 9 Haziran Pazar günü saat 10.0'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda tekrarlanacağı ifade edildi.