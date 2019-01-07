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Yeni Malatyaspor'da transfer

Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı'yı renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor'da transfer

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı'yı transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş, Çaykur Rizespor'dan Robin Yalçın ve Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Mustafa Akbaş ile 2,5 yıllık, Robin Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Gündüz, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını diledi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeni Malatyaspor
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