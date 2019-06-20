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Yeni Malatyaspor Fofana'yı renklerine bağladı

Sarı-siyahlılar, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor Fofana'yı renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti. 

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formalı fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuz, başarılı orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Moryke Fofana." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yeni Malatyaspor
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