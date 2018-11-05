Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Malatya ekibi, geçen sezona göre daha başarılı performans sergiliyor.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet gören sarı-siyahlı ekip, geçen sezonun aynı haftasına göre daha başarılı bir performans sergiledi.



Tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk 11 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 14 puan toplamıştı.



2017-2018 sezonunun ilk 11 haftasında 16 gol atıp, 19 gol yiyen Evkur Yeni Mayatyaspor, bu sezon ise 11 maçta 14 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü.



Malatya temsilcisi, bu sezon sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı ise 2-0 mağlup etti. Deplasmanda Medipol Başakşehir'den 1 puan alan Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a ise mağlup oldu.



5 maçta kalesini gole kapattı



Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut döneminde özellikle defansif anlamda iyi bir grafik çiziyor.



Süper Lig'de 11 haftada kalesinde 10 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor, lider Medipol Başakşehir ile Bursaspor'un ardından en az gol yiyen üçüncü takım konumunda yer alıyor.



Malatya ekibi, bu sezon oynadığı 11 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.



Öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi



Malatya ekibi, Süper Lig'de öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.



Sarı siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.



Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği üç karşılaşmada ise 1 puana razı oldu. Geçen sezon 21. haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, bu sezon 7. hafta Medipol Başakşehir, 8. hafta ise Demir Grup Sivasspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı.



"Ayaklarımız yere basıyor"



Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak hanelerine 3 puan daha yazdırdıklarını ifade etti.



Erdal Gündüz, galibiyetin takımın moralini daha da artırdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Aytemiz Alanyaspor maçında haddimizi bilerek oynadık. Bu galibiyet, Galatasaray galibiyetinden sonra takımımızın şımarmadığını, havaya girmediğini, ayaklarının yere bastığını gösteriyor. Belki seyir gücü yüksek bir maç olmadı ama son derece mantıklı bir karşılaşma oldu. Karşılaşmada öne geçtikten sonra futbolcularım sahada akıllı bir duruş sergiledi ve maçtan galibiyetle ayrıldık. Teknik heyeti, futbolcuları, çalışanları, yönetimi ve taraftarımıza kutluyorum."



Takımlarının geçen sezona göre daha başarılı bir performans sergilediklerini dile getiren Gündüz, "Şımarmadan aynı ciddiyetle çalışmalara devam edersek, başarılı performansımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.



"Başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz"



Gündüz, ligde başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Süper Lig'de henüz yeniyiz ve ikinci sezonumuzu geçiriyoruz. Bu süreçte ayaklarımız yere daha sağlam basan bir ekip olmak istiyoruz. Ancak başarımızı da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Sarı-siyahlı takımın savunmada da önemli işler başardığını anlatan Gündüz, "Atamazsan, yemeyeceksin' uyguladığımız en iyi taktik. Çok şükür gol atıyoruz ve ardından maçı gol yemeden bitirebiliyoruz. Bu defansımızın ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor." diye konuştu.



Gündüz, ligin 12. haftasında sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçından da galibiyetle ayrılarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.