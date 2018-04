Süper Lig'de 38 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanarak rahat nefes almak istiyor.

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk edecekleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçından galip gelerek, Süper Lig'de kalıcı olma hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir ligi geride bırakmak üzere olduklarını anımsattı.

Ligin sürpriz takımları arasında yer aldıklarını ve kimsenin kendilerinden bu performansı beklemediğini anlatan Gündüz, birlik ve beraberlik içerisinde bulundukları yere geldiklerini ifade etti.

Gündüz, puan cetvelinin her yerinin ateş hattı olduğunu belirterek, "Takımların puanları birbirine yakın. Biz de iyi puan topladık ancak bu yeterli değil. Önümüzde gerçekten zorlu bir karşılaşma var. Mağlup olmamız durumunda rakip bizi geçecek. Teknik heyetimize, futbolcularımıza sonsuz güveniyoruz. Bu kritik virajı geçerek, Süper Lig'de kalıcı olma hedefimize daha da yaklaşacağız." diye konuştu.

Takımdaki tüm oyuncuların performansının ortada olduğunu kaydeden Gündüz, bulundukları yere ellerindeki futbolcular sayesinde geldiklerine dikkati çekti.

Gündüz, herkesin galibiyete odaklandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah kendi evimiz ve seyircimiz önünde güzel bir skor alarak daha da rahatlayacağız. Biz lige çıktığımız ilk andan itibaren burada kalıcı olma hedefimizi hep söyledik. Bu maçı alırsak hedefimize çok yaklaşacağız. Karşılaşmanın bir önemi de biz iki hafta taraftarlarımızdan ayrı kalacağız. En çok galibiyeti hak eden de onlar. Allah'ın izniyle hem kentimizi hem taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Ben herkesi bu önemli maçta tribünlere davet ediyorum. Her koşulda bizi destekleyen taraftarlarımız bu maçta da bizi yalnız bırakmayacaklardır."



Yeni Malatyaspor, 38 puanla 10. sırada

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 4 hafta kala 38 puanla 10. sırada yer alıyor.

Bursaspor, 36 puanla 11. sırada, bu haftaki rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor ise 35 puanla 12. sırada bulunuyor.

Puan cetvelinin 13. sırasında ise yine 35 puanla Antalyaspor yer alırken, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor 32'şer puanla ligden düşmeme yarışı veriyor.

Gençlerbirliği de topladığı 30 puanla kümede kalma mücadelesini 17. sırada verirken, Spor Toto 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor 12 puanla son sırada yer alıyor.