Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

4. dakikada ev sahibi Partizan 1-0 öne geçti. Soumah'ın sağdan pasında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Sadiq, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

27. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasında topla buluşan Soumah'ın yakın mesafeden çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.

35. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Partizan kalecisi Stojkovic kornere çeldi.

İkinci yarı

54. dakikada ev sahibi Partizan'ın atağında Sadiq'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Soumah'ın şutunu Farnolle kurtardı.

64. dakikada Partizan'ın geliştirdiği hızlı hücumda sol kanattan bindirme yapan Asano'nun çektiği şutu Farnolle kornere çeldi.

67. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zdjelar'ın pasında topla buluşan Asano skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Asano'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Farnolle kurtardı.

82. dakikada gelişen hızlı Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın ceza sahasına pasını rakip savunma keserek kornere attı. 83. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cheabake, farkı bire indirdi. 2-1

89. dakikada Asano'nun pas denemesi, Cheabake'nin eline çarpınca Rus hakem, penaltı noktasını gösterdi. Partizan, 90. dakikada Soumah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.



Mücadele ev sahibi Partizan'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.