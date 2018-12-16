banner999
Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor
Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor
Çin ve Tayvan'da deprem
Çin ve Tayvan'da deprem
Kanada'da
Kanada'da "sarı yelekliler" protesto düzenledi
Kulüp binasına silahlı saldırı
Kulüp binasına silahlı saldırı

Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulduğu öne sürüldü

Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.

Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulduğu öne sürüldü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, bina çevresinde inceleme yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurup delil toplama çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Evkur Yeni Malatyaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.