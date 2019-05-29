Sarı-siyahlı ekipte 32 maçta 2 bin 479 dakika süre alan Sırp futbolcu Danijel Aleksic, rakip fileleri 10 kez havalandırarak, takımın en skorer futbolcusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 5. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ve en golcü ismi orta saha oyuncusu Sırp Danjiel Aleksic oldu.

Ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 34 haftalık periyodu 47 puan toplayarak 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme oynamaya hak kazandı.

Toplam 29 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde, bu sezon takıma dahil olan orta saha oyuncusu Sırp Danjiel Aleksic, 32 müsabakada 2 bin 479 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Aleksic'i 2 bin 359 dakikayla Faslı defans oyuncusu Issam Chebake, 2 bin 287 dakikayla orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ve 2 bin 251 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme takip etti.



En golcü oyuncu da Aleksic

Evkur Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunda attığı 47 golün 10'una Danijel Aleksic imza attı.

İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla dikkati çeken 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, bu sezon takımın en skorer ismi olarak kayıtlara geçti.

Sarı-siyahlılarda Aleksic'in ardından 6 golle Adem Büyük geldi. Guilherme, Donald ve Ömer Şişmanoğlu ise sezonu 5'er gol atarak tamamladı.



En hırçını Mustafa Akbaş

Evkur Yeni Malatyaspor'un en hırçın futbolcusu ise devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Akbaş oldu.

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından sarı-siyahlıların 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Akbaş, devre arası hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının ilk 4 maçında forma giyemedi.

Ligin 29. haftasında eski takımına karşı oynadığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı gören Akbaş, son hafta ise Bursaspor karşısında gördüğü kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Akbaş'ı, 8 sarı, 1 kırmızı kartla Guilherme ile 8 sarıyla Donald, 7 sarı kartla Aleksic ve Adem Büyük takip etti.

Malatya temsilcisi sezon boyuncu 79 sarı kart gördü.